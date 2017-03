SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, Allegri: hai un futuro da Premier

03/03/2017 14:17

SONDAGGIO CM.IT ALLEGRI SPALLETTI / Una Premier League sempre più italiana. Dopo gli exploit di Ranieri e la grande cavalcata di Conte, la colonia azzurra in Inghilterra potrebbe arricchirsi ulteriormente. Si fanno sempre più forti, infatti, le voci su Allegri e Spalletti, accostati rispettivamente ad Arsenal e Tottenham. Ed allora sul profilo Twitter di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto: "Sirene inglesi per Allegri (Arsenal) e Spalletti (Tottenham): chi farebbe meglio?". Il 66% dei nostri utenti ha votato per l'attuale tecnico della Juventus, mentre il restante 34% punta sul romanista.

L.P.