Sampdoria-Pescara, Giampaolo: "Zeman ha resistito alle evoluzioni del calcio"

03/03/2017 13:51

SAMP PESCARA ZEMAN GIAMPAOLO - Domani Sampdoria e Pescara si affrontano nell'anticipo delle 18 del sabato. Marco Giampaolo sfida Zdenek Zeman: "Il fatto che alleni ancora in Serie A significa che ha resistito a tutte le evoluzioni del calcio. E' una grande nota di merito - ha detto in conferenza stampa il tecnico blucerchiato - Ma noi dobbiamo vincere domani, abbiamo l'ambizione di arrivare in classifica come primi delle altre, escludendo le prime otto che hanno organici e obiettivi diversi. Dobbiamo fare sì che in queste dodici partite trasformino il nostro campionato da buono a ottimo. Il derby? Un secondo dopo il triplice fischio di sabato inizieremo a pensarci. Si va avanti una partita alla volta".

A.L.