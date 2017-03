Torino-Palermo, Lopez: "Domenica ho rosicato. Nestorovski ci sarà"

03/03/2017 13:42

TORINO PALERMO LOPEZ / "Domenica scorsa contro la Sampdoria ho rosicato per il pareggio nel finale, è ovvio. Però non posso non vedere il lato positivo". Pensieri e parole di Diego Lopez. Il tecnico del Palermo ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta contro il Torino. "Quella granata è una squadra ben organizzata che gioca molto sulle fasce. Dobbiamo sempre migliorare e cercare di fare una grande partita per fare punti. Tutte le partite sono importanti a prescindere dall'avversario. Nestorovski? Sta bene e ci sarà: ha avuto un affaticamento, ma oggi si è allenato con la squadra e non ci sono problemi". Lopez ha parlato anche del cambio di società che si appresta a vivere il club siciliano: "Noi dobbiamo pensare solo al campo. Zamparini mi ha raccontato tutta la situazione. Mi era capitato già quando ero al Bologna. Sappiamo di trovarci in un momento storico, ma lo sta gestendo il presidente".

M.R.