Calciomercato Milan, con Berlusconi rispunta Sarri

03/03/2017 13:35

MILAN SARRI NAPOLI BERLUSCONI - Maurizio Sarri è l'artefice del Napoli che sta stupendo tutti in questa stagione, sia in Italia che in Europa. Il momento di appannamento, coinciso con 3 sconfitte consecutive, non deve far dimenticare tutto quello fatto in precedenza. Ma nelle ultime settimane si è molto parlato anche del rapporto tra il presidente azzurro De Laurentiis e il suo allenatore, soprattutto dopo l'uscita del massimo dirigente post Real Madrid. Una questione delicata che potrebbe interessare anche il calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, slitta il closing. Berlusconi pensa a Sarri

Nel frattempo, le voci sul futuro del tecnico si moltiplicano e una vecchia fiamma ritorna in auge. Stando, infatti, a quanto riportato da 'Premium Sport', se la cessione del Milan alla cordata cinese non dovesse concludersi felicemente (oggi era il giorno del closing defintivo, ma tutto è nuovamente slittato), il presidente Silvio Berlusconi potrebbe decidere di tenere il club e puntare nuovamente (dopo averci provato nel calciomercato dell'estate 2015 prima di scegliere Mihajlovic) sull'ex allenatore dell'Empoli, sponsorizzato da Arrigo Sacchi. Una situazione, allo stato attuale, di difficile realizzazione, vista anche la penale di 8 milioni di euro presente nel contratto di Sarri col Napoli (valido fino al 2020). Ma nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare.

A.L.