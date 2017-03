DIRETTA Cagliari-Inter, la conferenza stampa di Pioli: seguila LIVE

03/03/2017 13:55

CAGLIARI INTER PIOLI / Ripartire subito. L'Inter vola a Cagliari con l'unico obiettivo di cancellare il ko in casa contro la Roma e tornare a sperare di poter raggiungere il terzo posto. In vista della sfida in terra sarda, il tecnico nerazzurro Stefano Pioli fa il punto in conferenza stampa sulle ultime news Inter. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore.

Prima della conferenza Pioli ha parlato a 'Inter Channel': "C'è stata delusione perché la partita non è andata come volevamo. Abbiamo analizzato la prestazione lavorando sulle cose negative. Dobbiamo trasformare la delusione in carattere, determinazione. Abbiamo perso la battaglia non la guerra".

"Il Cagliari avrà un grande obiettivo che è fermare una squadra blasonata. Su 31 punti ne hanno fatti 23 in casa. Sarà un avversario motivato, con tante qualità, che vorrà batterci. Non dobbiamo guardare gli altri ma alla nostra prestazione. Dobbiamo essere bravi anche stavolta a reagire. Si è vincenti vincendo le partite che contano e domenica non ci siamo riusciti, ma anche reagendo alle difficoltà. Anche le grandi squadre perdono una partita, ma ci si rialza subito".





