Calciomercato Juventus, Prandelli: "Ho ancora tanta voglia"

03/03/2017 13:20

JUVENTUS PRANDELLI - Le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri continuano a circolare con estrema insistenza. Per l'attuale tecnico della Juventus è sempre più forte la voce che vorrebbe l'Arsenal interessato all'ex Milan per sostituire Arsene Wenger. Per la panchina dei bianconeri, invece, oltre ai nomi noti è circolata anche la notizia di un possibile interessamento per Cesare Prandelli, libero dopo la fine della breve esperienza sulla panchina del Valencia. "Io alla Juve? In questo momento sto guardando il calcio internazionale e sono sereno. Ho ancora molta voglia e quello che sarà, sarà", le parole dell'ex Ct dell'Italia ai microfoni di 'Radio Crc'.

A.L.