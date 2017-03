Calciomercato Inter, follie Zhang: Tare e 300 milioni di euro

03/03/2017 13:11

INTER TARE LAZIO / Nuova rivoluzione sul mercato per l'Inter la prossima estate? Il gruppo Suning vuole riportare il club nerazzurro ai massimi livelli il più presto possibile e per questo avrebbe intenzione di stanziare 300 milioni di euro da investire per rinforzare la rosa. Soldi che potrebbero essere messi a disposizioni non di Piero Ausilio, attuale direttore sportivo in scadenza di contratto a giugno, bensì a Igli Tare. Secondo il sito 'cittaceleste.it', infatti, su indicazione del vicepresidente Zanetti, il patron Zhang starebbe pensando al Ds albanese della Lazio per la prossima stagione.

M.R.