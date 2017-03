Calciomercato Inter, Conte esce allo scoperto: ecco l'annuncio

03/03/2017 12:50

INTER CONTE / Accostato di recente anche all'Inter e alla Roma, nel corso di un'intervista rilasciata a 'Standard Sport' Antonio Conte ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro, annunciando di voler restare a lungo al Chelsea. "Mia moglie e mia figlia sono rimaste in Italia, ma spero di portarle qui la prossima stagione. Spero di restare al Chelsea per molti anni. C'è la volontà di costruire qualcosa di grande e solido e per farlo bisogna lavorare con i giocatori per diversi anni e crescere insieme. Sono arrivato dopo un anno deludente e il gruppo ha risposto alla grande, impegnandosi sempre al massimo".

D.T.