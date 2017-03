Champions League, per l'Uefa la Juventus è già ai quarti. Napoli (quasi) spacciato

03/03/2017 12:30

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS NAPOLI / La Juventus è praticamente ai quarti di finale di Champions League, mentre per il Napoli serve un vero miracolo. Questo è quanto emerge dallo studio che l'Uefa ha pubblicato oggi nel quale, analizzando tutti i precedenti delle competizioni europee, in base al risultato della gara di andata si decreta la probabilità percentuale che ciascuna squadra ha di passare il turno.

Come detto, dunque, per la Juventus è quasi fatta: per il 97,3% delle volte (330 casi su 339 precedenti), infatti, le squadre che hanno vinto in trasferta per 2-0 hanno poi superato il turno. Per i partenopei, invece, la statistica dice che sarà molto complicata, ma non impossibile: il ribaltone dopo il 3-1 in trasferta all'andata lascia agli azzurri un 22,8% di speranza.

Nulla da fare per il Barcellona: mai una squadra nella storia delle competizioni europee ha centrato la 'remuntada' dopo un 4-0. Quasi eliminate Arsenal (1,2% di possibilità di qualificazione dopo l'1-5 subito dal Bayern all'Allianz Arena) e Bayer Leverkusen (3,4%, dopo il 2-4 patito in casa dall'Atletico Madrid. Ancora equilibrate, invece, Borussia Dortmund-Benfica, Monaco-Manchester City e Leicester-Siviglia.

L.P.