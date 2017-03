Calciomercato, allenatore Inter: sponsor Icardi, ecco chi è in pole

03/03/2017 12:35

INTER SIMEONE CONTE / Partiamo da un presupposto: Stefano Pioli ha sin qui svolto un ottimo lavoro, ma senza il terzo posto una sua conferma appare molto difficile. L'Inter continua dunque a vagliare varie ipotesi in ottica estiva e, secondo 'Il Messaggero', la pista che maggiormente convince in casa nerazzurra resta quella che porta a Diego Pablo Simeone. Sponsorizzato dall'amico Javier Zanetti e in ottimi rapporti con Mauro Icardi, 'el Cholo' sarebbe dunque in posizione di vantaggio rispetto ad Antonio Conte che, dal canto suo, attende il vertice chiarificatore con Roman Abramovich per avere rassicurazioni sullo staff tecnico e sul prossimo mercato.

D.T.