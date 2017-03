Trabzonspor, Onazi rivela: "Rifiutata una mega offerta dalla Cina"

04/03/2017 02:31

TRABZONSPOR ONAZI CINA / I soldi della Cina non sono riusciti a convincere tutti. Tra quelli che hanno declinato la proposta c'è anche Ogeney Onazi, centrocampista nigeriano del Trabzonspor: "Ho deciso di non andare in Cina nonostante la mega offerta che mi era arrivata - ha detto l'ex laziale a 'africanfootball.com' - Non voglio lasciare l'Europa per ora: preferisco rimanere qui e migliorare. I club cinesi continuavano ad aumentare la loro offerta pensando che fosse una questione di soldi, ma ho rifiutato".

M.R.