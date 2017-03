03/03/2017 12:13

MILAN RINNOVO DE SCIGLIO / In scadenza di contratto a giugno 2018, Mattia De Sciglio è stato a lungo corteggiato dalla Juventus nei mesi scorsi, anche in virtù dell'ottimo rapporto che lega l'esterno rossonero a Massimiliano Allegri, la cui permanenza in bianconero sembra sempre meno scontata. Secondo 'Il Giornale', ad oggi sembra molto complicato un rinnovo con il Milan del 24enne, che si sentirebbe poco apprezzato.

D.T.