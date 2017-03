Calciomercato Pisa, Gattuso ad un passo dallo Sporting Braga

03/03/2017 12:08

GATTUSO SPORTING BRAGA / Titoli di coda per l'avventura di Gennaro Gattuso alla guida del Pisa. La confusa situazione societaria spinge il tecnico altrove e c'è già un'ipotesi più che concreta per il suo futuro. Come riferisce 'Tuttosport', infatti, sarebbe davvero vicino l'accordo con i portoghesi dello Sporting Braga, che avrebbero deciso di affidare a 'Ringhio' l'ambizioso obiettivo di ridurre il gap con le super potenze Benfica e Porto continuando ad allevare giovani talenti da piazzare poi sul calciomercato con importanti plusvalenze.

Sempre in Italia, poi, lo Sporting Braga avrebbe messo nel mirino il laterale classe '95 del Brescia Racine Coly, mentre per l'attacco piace Jay-Roy Jornell Grot, classe '98 del Groningen.

L.P.