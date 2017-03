03/03/2017 11:40

SPONSOR ROMA COLETTE / Ci hanno provato in tre, ma nessuno è riuscito a portare in dote alla Roma un 'main sponsor' da utilizzare durante le partite. Come i suoi predecessori Winterling e Barror, anche Laurent Colette verrà sollevato dall'incarico di direttore commerciale. Secondo 'Il Tempo', infatti, James Pallotta avrebbe già deciso per un nuovo cambio della guardia. L'ex Barcellona era arrivato in giallorosso ad ottobre 2015.