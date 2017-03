Atletico Madrid, Fernando Torres dimesso: "Non ricordo nulla"

03/03/2017 11:13

FERNANDO TORRES DIMESSO / Dopo la paura di ieri sera e i messaggi confortanti arrivati dal diretto interessato, Fernando Torres ha già lasciato l'ospedale dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso che hanno escluso lesioni e complicazioni. L'attaccante spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni, scagionando completamente il suo avversario per l'accaduto. "Mi era successa una cosa simile con la Nazionale. Di non ricordarmi nulla per ore dopo un colpo, ora è stato un po' meno. Ho visto le immagini e mi hanno raccontato cosa è accaduto. Ho ripreso i sensi in ambulanza e mi hanno raccontato tutto. Ricordo solamente le cose prima del colpo".

Fernando Torres dimesso, tempo di ringraziamenti

"Ora sto bene - prosegue l'attaccante iberico - e voglio ringraziare i miei compagni di squadra e i giocatori del Depor che sono venuti a trovarmi. e anche ai tifosi di tutte le squadre che mi hanno incoraggiato sui social. Ieri Alex (Bergantinos, il giocatore con cui si è scontrato, ndr) era molto preoccupato, ma sono cose che possono succedere a chiunque. Devo ringraziare tutti i medici e il personale ospedaliero. Spero di tornare il prima possibile, sono cose del calcio e tra qualche giorno tornerò ad allenarmi".

