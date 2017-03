DIRETTA Serie A, Udinese-Juventus 0-0: si parte! LIVE

Maurizio Russo

05/03/2017 15:00

DIRETTA UDINESE JUVENTUS LIVE / La Juventus capolista fa visita all'Udinese nel match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Allegri vuole bissare il successo dell'andata per rafforzare il primo posto in classifica, mentre quella di Delneri sogna il colpaccio davanti ai propri tifosi. Calciomercato.it vi offre la sfida della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Karnezis, Widmer, Danilo, Felipe, Samir, Jankto, Hallfredsson, De Paul, Fofana, Zapata, Perica. All. Delneri

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus 66, Roma 59*, Napoli 57*, Atalanta 52*, Lazio 50, Milan 50*, Inter 48, Fiorentina 42*, Sampdoria 38, Torino 36, Chievo 35*, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12.

*Una gara in più