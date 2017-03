Liverpool, Brandt non esclude l'addio in estate

04/03/2017 01:05

LIVERPOOL BRANDT / Julian Brandt, 20enne centrocampista del Bayer Leverkusen, è stato accostato ripetutamente al Liverpool, che potrebbe provare a portarlo in Premier League la prossima estate. Il giocatore ha ribadito in merito d'essere felice in Germania e nello specifico al Bayer. Intervistato da 'Deutsche Welle', non ha però escluso la possibilità di lasciarsi tentare: "Credo che andare all'estero sia qualcosa che è possibile fare. Di certo non qualcosa di obbligatorio".

L.I.