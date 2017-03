Serie A, le probabili formazioni della 27esima giornata

Maurizio Russo

03/03/2017 16:00

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra domani e domenica va in scena la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Si comincia con la super sfida in chiave Champions tra Roma e Napoli, mentre gli altri due anticipi vedono Sampdoria e Milan ospitare rispettivamente Pescare e Chievo. Il lunch match domenicale vede la Fiorentina fare visita all'Atalanta. A chiudere il programma il posticipo tra Bologna e Lazio. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



ROMA-NAPOLI sabato ore 15

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Paredes, Grenier, Gerson, Perotti, El Shaarawy, Totti. All. Spalletti

Ballottaggi: Salah 65%-Perotti 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Rafael, Sepe, Maksimovic, Chiriches, Maggio, Strinic, Diawara, Rog, Allan, Giaccherini, Milik, Pavoletti. All. Sarri

Ballottaggi: Jorginho 51%-Diawara 49%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonelli

Andrea Corti



SAMPDORIA-PESCARA sabato ore 18

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Djuricic; Fernandes; Quagliarella, Muriel. A disp.: Puggioni, Falcone, Simic, Pavlovic, Sala, Dodò, Palombo, Praet, Alvarez, Schick, Budimir. All. Giampaolo

Ballottaggi: Djuricic 65%-Praet 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Fornasier, Biraghi; Verre, Bruno, Memushaj; Benali, Cerri, Caprari. A disp.: Fiorillo, Aldegani, Coda, Crescenzi, Muntari, Cubas, Brugman, Kastanos, Milicevic, Muric. All. Zeman

Ballottaggi: Zampano 60%-Crescenzi 40%, Fornasier 55%-Coda 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, Gilardino, Mitrita, Bahebeck, Bovo, Pepe

Lorenzo Polimanti



MILAN-CHIEVO sabato ore 20.45

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Romagnoli, Gomez, Calabria, Poli, Locatelli, Pasalic, Fernandez, Honda, Ocampos, Lapadula. All. Montella

Ballottaggi: Zapata 55%-Romagnoli 45%, Sosa 60%-Locatelli 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Antonelli, Abate, Montolivo, Bonaventura

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Spolli, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Izco; Birsa; Inglese, Meggiorini. A disp.: Seculin, Confente, Gamberini, Cesar, Frey, Sardo, De Guzman, Rigoni, Bastien, Depaoli, Gakpè, Pellissier. All. Maran

Ballottaggi: Spolli 55%-Gamberini 45%, Izco 60%-Rigoni 40%

Squalificati: Hetemaj

Indisponibili: nessuno

Andrea Della Sala



ATALANTA-FIORENTINA domenica ore 12.30

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. A disp.: Gollini, Bastoni, Zukanovic, Hateboer, Konko, Raimondi, Dramè, Grassi, D'Alessandro, Mounier, Paloschi. All. Gasperini

Ballottaggi: Cristante 65%-Grassi 35%

Squalificati: Kessie

Indisponibili: Pesic, Migliaccio

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera; Tello, Borja Valero; Kalinic. A disp.: Sportiello, Satalino, De Maio, Salcedo, Tomovic, Milic, Cristoforo, Hagi, Babacar. All. Paulo Sousa

Ballottaggi: Sanchez 65%-Tomovic 35%, Tello 55%-Cristoforo 45%

Squalificati: Saponara

Indisponibili: Ilicic, Bernardeschi

Silvio Frantellizzi



CAGLIARI-INTER domenica ore 15

CAGLIARI (4-3-1-2): Gabriel; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Capuano; Dessena, Barella, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello. A disp.: Rafael, Salamon, Murru, Miangue, Padoin, Di Gennaro, Tachtsidis, Deiola, Farias, Ibarbo. All. Rastelli

Ballottaggi: Capuano 55%-Murru 45%, Barella 40%-Di Gennaro 30%-Tachtsidis 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colombo, Ceppitelli, Melchiorri, Faragò

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, D'Ambrosio; Banega, Perisic; Icardi. A disp.: Carrizo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Ansaldi, Nagatomo, Brozovic, Joao Mario, Biabiany, Palacio, Gabigol, Eder. All. Pioli

Ballottaggi: Banega 50%-Joao Mario 30%-Brozovic 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Stefano D'Alessio



CROTONE-SASSUOLO domenica ore 15

CROTONE (4-3-2-1): Cordaz; Rosi, Dussenne, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig; Acosty, Stoian; Falcinelli. A disp.: Festa, Viscovo, Ceccherini, Dos Santos, Sampirisi, Mesbah, Suljic, Barberis, Nalini, Simy, Kotnik, Trotta. All. Nicola

Ballottaggi: Dussenne 55%-Ceccherini 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonev

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco; Mazzitelli, Missiroli, Duncan; Berardi, Defrel, Ragusa. A disp.: Pegolo, Pomini, Letschert, Peluso, Aquilani, Adjapong, Sensi, Politano, Ricci, Matri. All. Di Francesco

Ballottaggi: Ragusa 65%-Politano 35%, Defrel 51%-Matri 49%

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Antei, Lirola, Biondini, Magnanelli

Bruno De Santis



EMPOLI-GENOA domenica ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Barba, Veseli, Dimarco, Zambelli, Cosic, Mauri, Buchel, Zajc, Thiam, Marilungo. All. Martusciello

Ballottaggi: Krunic 60%-Buchel 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mchedlidze

GENOA (3-5-2): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Simeone, Pinilla. A disp.: Rubinho, Zima, Gentiletti, Edenilson, Beghetto, Biraschi, Morosini, Cofie, Taarabt, Ntcham, Pandev, Palladino. All. Mandorlini

Ballottaggi: Munoz 55%-Orban 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perin, Orban, Ninkovic, Veloso

Omar Parretti



TORINO-PALERMO domenica ore 15

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Gustafson, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, Ajeti, Castan, De Silvestri, Avelar, Molinaro, Lukic, Acquah, Iturbe, Maxi Lopez, Boyè. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Moretti 65%-Castan 35%

Squalificati: Benassi

Indisponibili: Obi, Carlao

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Gonzalez, Andelkovic, Aleesami; Chochev, Henrique, Gazzi; Balogh, Nestorovski, Sallai. A disp.: Fulignati, Marson, Goldaniga, Cionek, Sunjic, Vitiello, Morganella, Jajalo, Embalo, Diamanti, Lo Faso, Trajkovski. All. Lopez

Ballottaggi: Gazzi 60%-Jajalo 40%, Balogh 55%-Embalo 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rajkovic, Pezzella, Silva

Giorgio Musso



UDINESE-JUVENTUS domenica ore 15

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Gabriel Silva, Adnan, Kums, Balic, Badu, Ewandro, Matos, Perica. All. Delneri

Ballottaggi: Jankto 60%-Badu 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gnoukouri, Evangelista, Faraoni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rincon, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Barzagli, Rugani, Benatia, Lichtsteiner, Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Pjaca. All. Allegri

Ballottaggi: Chiellini 70%-Rugani 30%, Cuadrado 60%-Pjaca 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sturaro

Martin Sartorio



BOLOGN-LAZIO domenica ore 20.45

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Oikonomou, Masina; Donsah, Nagy, Viviani, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci. A disp.: Da Costa, Sarr, Taider, Nagy, Nagy, Rizzo, Di Francesco, Petkovic, Sadiq. All. Donadoni

Ballottaggi: Nagy 55%-Taider 45%, Petkovic 55%-Di Francesco 45%

Squalificati: Torosidis

Indisponibili: Maietta, Gastaldello, Krafth, Okwonkwo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Anderson, Immobile, Keita. A disp.: Vargic, Wallace, Bastos, Patric, Lukaku, Lombardi, Murgia, Milinkovic-Savic, Crecco, Luis Alberto, Djordjevic. All. Inzaghi

Ballottaggi: Parolo 51%-Milinkovic Savic 49%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchetti

Valerio Cassetta