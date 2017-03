Calciomercato Milan, incontro segreto per Donnarumma

03/03/2017 10:37

MILAN DONNARUMMA MANCHESTER UNITED / Divenuto maggiorenne lo scorso 25 febbraio, Gianluigi Donnarumma continua ad essere al centro di numerose voci di mercato. Una delle priorità del calciomercato Milan è, sicuramente, portare avanti le trattative per il rinnovo contrattuale, nell'intenzione di mettersi al riparo dalle sirene estere. In tal senso nelle ultime ore si è parlato di una possibile operazione alla Pogba, con l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita a Mino Raiola.

Manchester United Donnarumma, incontro con Raiola

E proprio alla figura del potente agente è legato un retroscena riportato da 'calciomercato.com'. Secondo il portale, infatti, negli ultimi giorni la dirigenza del Manchester United avrebbe contattato Raiola per sondare il terreno in vista di una potenziale offerta da circa 50 milioni di euro. Come è noto, in casa 'Red Devils' c'è sempre grande movimento attorno al nome di David de Gea, obiettivo sensibile del Real Madrid da tempi non sospetti.

D.T.