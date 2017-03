Genoa, Izzo: "Sono un ignorante onesto. Processo? Soltanto parole"

03/03/2017 10:19

GENOA IZZO / Da un giorno all'altro il nome di Izzo è passato dalle pagine sportive a quelle della cronaca. Il difensore del Genoa, pronto al salto in Nazionale, si ritrova da mesi ormai a lottare contro le accuse di concorso esterno al clan camorristico Vanella Grassi: "Nelle intercettazioni questi signori mi chiamano 'ignorante'. - ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport' - Questo perché nel 2014 ero un novellino in uno spogliatoio con gente come Millesi, Biancolino e Castaldo. Hanno ragione, sono ignorante. Non mi vergogno. Sono cresciuto a Scampia, con mio padre che lavorava anche 18 ore al giorno per garantirci una vita quasi normale. Poi una leucemia fulminante lo ha portato via in due mesi. Aveva 29 anni, mia madre 27 e io quasi 10. Altro che studiare, senza il suo stipendio siamo precipitati in miseria. Saremmo finiti in braccio alla camorra senza due miracoli. Mia madre faceva le pulizie per 6 euro l'ora, senza fermarsi mai. Io a 14 anni passai dalla squadra di Scampia al Napoli. Lei mi disse d'aver sognato papà e di stare tranquilli, perchè sarei diventato un calciatore. Non è stato facile".

NAPOLI - "Avevo fatto una promessa a mio padre e questo mi dava forza. A 16 anni ricevevo 500 euro al mese dal Napoli, che andavano a sommarsi all'aiuto del mio procuratore, Paolo Palermo. Divento capitano della Primavera e Mazzarri mi porta in ritiro. Mi vede con le scarpette più grandi di tre numeri e passa dei soldi al massaggiatore per accompagnarmi in paese e comprare quelle che preferivo. Il resto è tutto frutto di sudore, dalla Triestina all'Avellino, arrivando a Genoa e poi alla Nazionale. Alla fine un boss si pente e dice che ero a sua disposizione da sempre".

BOSS - "Nulla torna in questa storia. Dicono che sono uno di loro per uno zio acquisito, col quale non ho rapporti da ragazzino. Sarebbero venuti a Trieste per una combine ma non se ne fece nulla perché non contavo nulla nello spogliatoio al tempo. Il mio avvocato sostiene siano solo parole. Non ci sono prove di quel presunto viaggio".

AVELLINO - "Quando organizzano la combine, i fratelli Accurso si affidano a Pini, che aveva qualche trascorso nell'Avellino. Molti calciatori lo conoscevano. Aveva un negozio di oreficeria. Lui aggancia Millesi. Una sera Pini mi chiese di raggiungerlo in un ristorante. Ci vado perchè stavo trattando un orologio. Trovo Millesi e altre persone, tra le quali una ragazza. Ho scoperto poi, leggendo, che c'era Accurso. Combine col Modena? Ero infortunato e non ho giocato. Con ogni risultato, il Modena avrebbe però dovuto fare un gol. Il boss guarda la gara dal centro scommesse e, preoccupato, manda messaggi a Millesi col telefono di Pini. Millesi è in panchina come me e incrocia Peccarisi, che ritorna dagli spogliatoi. Lo convince a far segnare il Modena, con 15 mila euro. Le immagini 'Sky' testimoniano tutto, mostrando come per tutto l'intervallo ero in campo a riscaldarmi. Inoltre il telefono non c'è più. Pini dice d'aver venduto ma non ricorda a chi. Chiunque sia stato poi chiamato, ha smentito. Il resto sono tutte parole. La seconda combine sarebbe stata quella con la Reggina ma io ero in tribuna. Non ho giocato per il resto della stagione a causa dell'infortunio".

VENTURA - "Mi ha preso da parte per dirmi che se non sono sereno, in campo si vede. Ha inoltre detto che è convinto che ne uscirò pulito. Sono belle parole ma sarò sereno quando i giudici diranno che non ho fatto nulla. Tornerò a essere un ignorante onesto".