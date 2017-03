03/03/2017 09:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA BORJA VALERO / Borja Valero potrebbe dire addio alla Fiorentina in estate: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport-Stadio', ci sarebbe anche il nome del centrocampista spagnolo tra i calciatori in vendita alla riapertura del mercato. Il prezzo? Tra gli 8 ed i 12 milioni di euro. La decisione finale sul futuro di Valero, però, verrà presa a fine stagione.

S.D.