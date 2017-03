Calciomercato Inter, asta internazionale per Griezmann: ecco chi c'è in pole

03/03/2017 09:33

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / I tifosi dell'Inter sognano il grande colpo in estate ed hanno bene in mente un nome ed un cognome: Antoine Griezmann. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sul futuro dell'attaccante dell'Atletico Madrid: in pole position c'è il Manchester United di Josè Mourinho, davanti a Chelsea e Paris Saint-Germain e nerazzurri, che dovranno inevitabilmente strappare la qualificazione in Champions League per sperare di mettere le mani sul giocatore.

S.D.