Premier League, da Spalletti ad Allegri: c'è voglia di tecnici italiani

03/03/2017 09:09

ROMA JUVENTUS SPALLETTI ALLEGRI PREMIER LEAGUE / Il prossimo mercato potrebbe portare numerosi cambi di panchine, con lo stile italiano che continua a risultare vincente in Inghilterra e non solo. Ancelotti, Mancini e Ranieri sono i recenti rappresentanti del calcio nostrano che si sono imposti in Inghilterra. La storia è in attesa di Conte, alla guida del campionato col suo Chelsea e, nella prossima stagione potrebbero proporsi degli interessanti derby in vetta, con Spalletti accostato al Tottenham.

Il club infatti potrebbe dover dire addio a Pochettino, in lista per la panchina del Barcellona. Londra potrebbe però ritrovarsi un bel po' di allenatori nostrani tra le fila, con Allegri che, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe realmente approdare all'Arsenal. Wenger ha già ribadito come non sia interessato alla panchina del Barça ma è la sua a traballare non poco. Dopo 21 anni i tifosi sono stanchi e, in occasione di Arsenal-Bayern, hanno organizzato un sit-in. C'è aria di cambiamento ed è la gente di Londra a chiederlo.

In prospettiva dunque la Premier League potrebbe parlare italiano molto più di quanto già faccia oggi. Nella prossima stagione infatti potrebbero incrociarsi Spalletti, Allegri e Conte a Londra, con Mazzarri saldo alla guida del suo Watford e l'incognita Ranieri. L'ormai ex Leicester vorrebbe tornare ad allenare in Inghilterra. Intanto ieri è stato premiato alla House of Commons, ricendo un riconoscimento dal noto giornale asiatico, Asian Voice. La sua storia in Premier potrebbe non concludersi col miracolo dello scorso anno.

Se le strade di Spalletti e della Roma dovessero davvero dividersi, il sostituto del tecnico potrebbe giungere dalla serie A. Si guarda a Gasperini, che intende però rispettare gli accordi presi con l'Atalanta, così come a Di Francesco e Giampaolo, con quest'ultimo in pole per il post Sousa. Il sogno, riporta la rosea, verrebbe proprio dall'Inghilterra: riportare Antonio Conte in Italia.

L.I.