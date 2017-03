Atletico Madrid, Torres: "Spero di tornare presto". Da Drogba a Morata, tutti col Niño!

03/03/2017 08:25

INFORTUNIO TORRES / Dopo il grande spavento, la buona notizia: Fernando Torres sta bene. L'attaccante dell'Atletico Madrid è svenuto in campo dopo uno scontro di gioco in occasione del match di ieri sera contro il Deportivo La Coruna, ma la TAC al quale è stato sottoposto non ha evidenziato né alterazioni né lesioni traumatiche. Il giocatore, cosciente, ha trascorso la notte in ospedale e dal suo letto ha inviato questo messaggio via social: "Grazie a tutti per i vostri di incoraggiamento. E’ stato solo solo uno spavento. Spero di tornare molto presto".

Tantissimi i messaggi di pronta guarigione sui social network, da Alvaro Morata a Didier Drogba!

S.D.

A veces no importan los colores! Ojalá estés lo antes posible entrenando y jugando! @Torres — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 2 marzo 2017