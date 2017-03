Calciomercato Inter, assalto a Strootman: doppia proposta 'monstre'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/03/2017 07:52

CALCIOMERCATO INTER STROOTMAN / L'Inter vuole strappare Kevin Strootman alla Roma: la 'bomba' di calciomercato è stata lanciata dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui la dirigenza nerazzurra avrebbe già effettuato un primo sondaggio indiretto con l'entourage del centrocampista olandese per capire la sua volontà sul futuro (il suo contratto coi giallorossi scade nel 2018). Già pronta la doppia offerta: 40-45 milioni per il cartellino e 5 milioni più bonus per 5 anni d'ingaggio.