Arsenal, Ozil: "Guardiola mi ha snobbato. Mourinho mi diede del vigliacco, ma..."

03/03/2017 00:02

ARSENAL OZIL MOURINHO REAL MADRID BARCELLONA / Mesut Özil snobbato dal Barcellona. A svelare questo clamoroso retroscena di calciomercato è stato lo stesso calciatore attraverso la propria biografia: "Nel 2010 mi volevano l'Arsenal, il Bayern Monaco, il Barcellona e il Real Madrid. Con il mio agente decidemmo di andare a trattare con il Barcellona. Ero certo fosse la scelta migliore. Era la squadra più forte del mondo, volevo davvero trasferirmi li. Ma Guardiola decise di non incontrarmi, e non si fece nemmeno sentire nei giorni seguenti. Quindi capimmo che era meglio lasciar stare e andai a Madrid", si legge nelle anticipazioni lanciate dalla 'Bild'.

All'interno del libro il fantasista tedesco ha poi ricordato un aneddoto che vede protagonista José Mourinho: "Una volta mi ha davvero offeso. Mi ha umiliato chiamandomi vigliacco davanti agli altri compagni. Mi venne incontro guardandomi dritto negli occhi: 'Tu pensi che due bei passaggi siano abbastanza. Credi di essere così bravo che dare solo il 50% di quello che potresti sia ok' - mi disse -. Poi attese in silenzio. Voleva una mia reazione, mi stava provocando. Ma io non sapevo cosa dire, così lui continuò: 'Ora mollerai? Sei un vigliacco. Cosa vuoi, andarti a fare una doccia calda? Pettinarti i capelli e restare solo? O vuoi mostrare ai tuoi compagni e ai tifosi cosa sei capace di fare?'. Mi sentii così umiliato che decisi per la doccia, ma oggi non farei così. E ritengo Mourinho un grande allenatore".

D.G.