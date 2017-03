03/03/2017 04:27

REAL MADRID LENO BRANDT / Occhi puntati in Germania. Il Real Madrid guarda in Bundesliga per rinforzare la squadra. I 'Blancos' - secondo quanto riportato da 'Marca' - sarebbero sulle tracce di Bernd Leno e Julian Brandt del Bayer Leverkusen.

M.S.