Calciomercato Juventus, Bonucci: "Patrimonio della società. Decideranno loro. Allegri..."

02/03/2017 23:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI/ Anche Leonardo Bonucci ha preso parte alla presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. Il difensore della Juventus è tornato a parlare della lite con Allegri: "Dopo il chiarimento va meglio di prima - si legge su 'tuttosport.com' - Da quello che succede di negativo bisogna tirare fuori il positivo. Sono abituato a lottare. Quanto accaduto ha cementato ancora di più il gruppo. C'è un gruppo a cui dare conto e un allenatore che decide per il bene del gruppo. Ho accettato la decisione tant'è che devo pagare una cena la prossima settimana".

FUTURO - Non può mancare la domanda sul futuro suo e di Allegri. Il calciomercato Juventus sarà chiaramente condizionato da cosa decideranno di fare entrambi - "Non so se il nostro tecnico va in Premier - ammette Bonucci - Io sono patrimonio della società ed è la società che deciderà se tenermi". Parole queste, che non fanno rientrare del tutto le voci di calciomercato circolate su entrambi in vista della prossima stagione.

Juventus, Bonucci: "Ad Oporto 90' vissuti male"

Il difensore è tornato sulla partita di Champions League, in cui è stato costretto a stare in tribuna - "Ero seduto in una postazione in mezzo ai dirigenti e non riuscivo a vedere la partita come volevo. Non riesco mai a stare seduto, voglio sempre stare dentro e mi sono appoggiato qualche minuto a uno sgabello che era lì. Quei 90' li ho vissuti male, ma è servito a me e a tutti. Ha alzato l'attenzione, come ha detto l'allenatore, in un momento in cui serviva".

M.S.