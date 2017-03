Milan, CLAMOROSO: il closing rischia di saltare!

02/03/2017 23:09

MILAN CLOSING CESSIONE SOCIETA' / Domani sarà una giornata importante in casa Milan. Come ha spiegato il ds Maiorino: "Sarà una giornata decisiva per il closing". In un senso o nell'altro. Ma le ultime indiscrezioni non sembrano essere foriere di buone notizie: secondo 'repubblica.it', infatti, la vendita del club ai cinesi è appesa ad un filo.

Le parti non sono riuscite a trovare un accordo, questo perché Fininvest non sembra disponibile ad accordare un altro mese alla cordata per reperire i restanti 170 milioni di euro per completare l’acquisizione del club rossonero. Silvio Berlusconi avrebbe lanciato una sorta di ultimatum: la Sino Europe ha tempo fino alla prossima settimana per versare almeno 100 milioni, una cifra che permetterebbe di coprire i 520 milioni previsti dal contratto preliminare che finirebbero nelle casse di Fininvest per l'acquisto del 99,9 per cento del Milan. Mancherebbero, invece, i fondi per la gestione del club e per il mercato che potrebbero essere ricercati attraverso nuovi investitori. Una strada, però, che non sembra soddisfare Berlusconi, il quale è pronto a tenersi la squadra e girando alla Sino una quota di minoranza pari ai soldi già incassati.

Domani è in programma l’assemblea dei soci e verrà presa una decisione definitiva. Bisognerà quindi attendere il prossimo comunicato ufficiale per fare chiarezza sulla questione. E non è da escludere che questo possa contenere delle sorprese, anche se - conclude il quotidiano - la notizia che la Sino abbia già pagato il viaggio per Milano a dieci giornalisti cinesi sembra lasciar intendere una certa fiducia sulla buona conclusione dell'affare.

D.G.