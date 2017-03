Calciomercato Torino, Belotti: "Cifre esagerate. Non so se valgo 100 milioni"

02/03/2017 23:12

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Andrea Belotti non si ferma più. Il bomber del Torino continua a segnare e la sua valutazione è sempre più alta: "Non so se valgo 100 milioni - riporta 'Tuttosport' - Credo che il valore lo dimostri sempre quello che si fa in campo. Le cifre oggi sono sempre esagerate. Io so che devo guardare oltre questi 100 milioni".

L'attaccante, alla presentazione del torneo 'Amici dei bambini', ha inoltre aggiunto: "Quest'anno è l'annata giusta. Riesco a far gol con continuità. Sono felice per me e per la squadra. Non voglio fermarmi, ho degli obiettivi e li voglio raggiungere".

M.S.