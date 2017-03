Lazio, sfatato il tabù Roma: per tutti è la prima vittoria nel derby

03/03/2017 01:26

NEWS LAZIO/ La Lazio è tornata a vincere un derby dopo quasi quattro anni: era dal 26 maggio del 2013, infatti, che la squadra biancoceleste non riusciva ad imporsi contro i dirimpettai cittadini. In quella occasione, l'1-0 firmato da Lulic in finale regalò agli uomini allora allenati da Vladimir Petkovic, la conquista della Coppa Italia. Ieri sera, ancora nella competizione Nazionale, è toccato a Simone Inzaghi sfatare il tabù stracittadina, con una partita preparata nei minimi dettagli. Prima vittoria nel derby per il tecnico (che la Roma l'aveva battuta più volte sia da giocatore che da allenatore della Primavera), prima vittoria anche per tutti i giocatori scesi in campo: dagli esordienti nella stracittadina Strakosha, Bastos, Lukaku e Crecco, agli acquisti estivi Immobile e Wallace che avevano perso nella gara di campionato, fino a de Vrij, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Keita e ai 'senatori' Biglia, Parolo e Basta, nessuno dei giocatori scesi in campo avevamo mai battuto la Roma con la maglia della Lazio.

S.F.