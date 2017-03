02/03/2017 22:34

COPPA ITALIA LAZIO ROMA / E' un derby da record quello giocatosi ieri all''Olimpico', almeno per la Rai. Il match di Coppa Italia - come riporta 'calcioefinanza'.it - è stato, infatti, visto da circa 6 milioni di telespettatori, per uno share complessivo del 22,81%. Nessuna rete è riuscita a fare di meglio.

M.S.