Calciomercato Milan, Suso: "Rinnovo? Sto aspettando. Sanno dove cercarmi"

02/03/2017 22:23

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Suso è diventato uno dei punti fermi del Milan di Vincenzo Montella. Impossibile oggi immaginare la squadra rossonera senza lo spagnolo. Il club sembra intenzionato a blindarlo ma le note vicende societarie non stanno facilitando la trattativa. L'ex Liverpool ha così parlato in merito al rinnovo: "Sto aspettando - si legge su 'Sportmediaset' - Se vogliono, sanno dove cercarmi. Quindi, per questo non c'è nessun problema".

M.S.