Calciomercato Milan, pronta l'offensiva per Fabregas: ecco l'offerta

02/03/2017 21:50

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS OFFERTA / Nonostante il closing sia slittato nuovamente, il calciomercato Milan non sembra risentirne. Il club continua a lavorare in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di piazzare due colpi da novanta. Se in avanti il sogno è l'ex Pierre-Emerick Aubameyang, a centrocampo la strada al grande obiettivo porta in Inghilterra.

Calciomercato Milan, pronti 30 milioni per Fabregas

Il Milan accelera per Cesc Fabregas. Il playmaker spagnolo è uno dei grandi desideri di Montella che pronto ad affidargli le chiavi del suo centrocampo. E la futura dirigenza rossonera sta cercando di accontentarlo: come riferisce 'The Telegraph', il 'Diavolo' sta preparando un'offerta di 27 milioni di sterline (circa 31 milioni di euro) per convincere il Chelsea a lasciarlo partire questa estate.

Lo spagnolo è un obiettivo di lungo corso del Milan, che ha cercato di acquistarlo anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Convicerlo a lasciare Londra, però, non sarà semplice: nonostante il feeling con Conte non sia mai scattato, il giocatore sembra intenzionato a lottare per un posto fiducioso che il prossimo anno, col probabile ritorno in Champions League dei 'Blues', le occasioni per scendere in campo aumenteranno. "Lotterò per giocare di più, so che posso farcela", ha dichiarato a tal proposito lo stesso Fabregas non molto tempo fa. Inoltre il Milan dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza del Manchester United: Mourinho, infatti, sogna di ricongiungersi con lui dopo averlo riportato in Premier tre stagioni fa.

D.G.