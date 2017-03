Arsenal, Giroud strizza l'occhio a Garcia

02/03/2017 21:23

ARSENAL GIROUD MARSIGLIA / Olivier Giroud apre ad un ritorno in patria. "Il Marsiglia? Un giorno, in futuro, perché no. Mai dire mai", ha rivelato la punta dell'Arsenal a 'RMC'. Il presente, però, è saldo e sarà ancora a Londra: "Nell'immediato però mi vedo ancora in Inghilterra, il mio contratto con l'Arsenal scadrà solo nel 2019".

Un legame che è stato esteso qualche settimana fa: "Il rinnovo lo stavamo negoziando da mesi - ha spiegato l'ariete francese - già prima degli Europei. Ci è voluto un po’ ma alla fine ci siamo arrivato. Voglio continuare la mia avventura in questo club che mi ha dato tanto. Sento che posso fare ancora grandi cose".

D.G.