02/03/2017 21:19

CAGLIARI INTER FARIAS / Massimo Rastelli e tutto il Cagliari possono sorridere. Il tecnico dei sardi, in vista della sfida contro l'Inter, potrà contare su Diego Farias. L'attaccante - come si legge sul sito ufficiale del club - è tornato ad allenarsi in gruppo. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Borriello.

M.S.