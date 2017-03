Milan, Suso: "Montella importante per me. Closing? Berlusconi sa cosa fare"

02/03/2017 20:37

MILAN SUSO MONTELLA / In questa stagione è diventato un punto fermo del Milan. Suso, che in estate sembrava destinato a lasciare il club, è un titolarissimo di Montella: "Dopo un periodo non facile stiamo bene. Abbiamo vinto e fatto gol - ammette lo spagnolo ai microfoni di 'Sky Sport' - Gasperini? E' un allenatore bravissimo, ci sentiamo spesso. Dopo la vittoria contro il Napoli gli ho mandato un messaggio. Merita tutto questo".

CRESCITA E LEADER - "Sono molto contento. Montella è stato molto importante per me. Mi ha dato molta fiducia e sono felice".

CLOSING - "Era previsto per questa settimana. Io non so niente, Berlusconi sa cosa fare e cosa sia più giusto".

M.S.