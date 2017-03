Atalanta, Petagna: "Mi aspettavo di essere davanti all'Inter. E' tutto merito di Gasperini"

02/03/2017 20:12

ATALANTA PETAGNA GASPERINI / Andrea Petagna è certamente una delle sorprese dell'Atalanta di Gasperini. L'attaccante - intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' - ha ringraziato proprio il tecnico dei bergamaschi: "Devo molto a Gasperini - esordisce - mi ha dato la possibilità di diventare titolare in serie A e ogni giorno ha pazienza con me durante gli allenamenti. Crescita? Quando sono arrivato a Bergamo il mister mi ha fatto sentire importante. Un paio di strigliate in ritiro ci sono state. Adesso sono un atleta, mi curo molto ed è tutto merito di Gasperini".

GAGLIARDINI - "E' un amico ci vediamo spesso. E' un grandissimo giocatore e all'Inter ha dimostrato di esserlo. Ci manca ma cercheremo di arrivargli davanti".

SOGNO - "Mi aspettavo di essere davanti all'Inter. Abbiamo voglia di migliorarci ogni giorno. Sappiamo che l'Inter ha dei campioni ma noi non siamo da meno".

M.S.