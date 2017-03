02/03/2017 19:51

CALCIOMERCATO FIORENTINA BABACAR / Sembra lontano da Firenze il futuro di Khouma Babacar, almeno temporaneamente. L'attaccante senegalese classe '93, che in questa stagione ha collezionato 20 presenze di cui soltanto 11 in campionato, vuole giocare con maggiore continuità e secondo 'La Nazione' in estate partirà in prestito. Non si conosce ancora, però, la sua prossima destinazione.



L.P.