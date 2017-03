02/03/2017 19:28

CALCIOMERCATO STOKE CITY/ Afellay giura amore eterno allo Stoke City, dichiarando di voler vestire la maglia dei 'Potters' ancora a lungo: "Fin dal primo giorno in cui sono arrivato in questo club mi sono sentito a casa - si legge sul sito ufficiale dello Stoke Ciy - ora penso solo al futuro qua e al fare buone cose per lo Stoke. La speranza è quella di continuare a migliorare insieme".

S.F.