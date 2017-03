02/03/2017 19:16

INTER BROZOVIC JOAO MARIO / Problemi di formazione per il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, che dopo il ko nello scontro diretto con la Roma prepara la sfida di domenica in casa del Cagliari. Oggi, infatti, i due centrocampisti Marcelo Brozovic e Joao Mario hanno svolto lavoro differenziato. Entrambi, dunque, potrebbero riposare domenica in Sardegna.



L.P.