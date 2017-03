Torino, Benassi: "Diamo continuità alla reazione di Firenze"

02/03/2017 19:05

NEWS TORINO/ Intervenuto ai microfoni di 'Torino Channel', Marco Benassi ha indicato la via da seguire in casa granata: "Al termine del primo tempo con la Fiorentina ci siamo parlati tra di noi e abbiamo capito che stavamo facendo brutta figura. Siamo riusciti a reagire, entrando con un altro piglio nel secondo tempo. Ora dobbiamo dare continuità all'ultima mezz'ora contro la Fiorentina, per fare ancora meglio".

S.F.