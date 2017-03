VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 27a giornata giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio (@SartorioMartin) - Omar Parretti (@omarJHparretti)

03/03/2017 14:45

FANTACALCIO SERIE A 27A GIORNATA / Dopo la Coppa Italia si torna in campo con il 27esimo turno di serie A. Ad aprire la giornata sarà Roma-Napoli alle ore 15.00. Il sabato proseguirà con Sampdoria-Pescara (ore 18.00) e Milan-Chievo (ore 20.45). La domenica viene aperta da Atalanta-Fiorentina per l'ora di pranzo, alle 15 il turno prosegue con Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo e Udinese-Juventus. Alle 20.45, infine, allo stadio 'Dall'Ara' andrà in scena il posticipo tra Bologna e Lazio. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 27a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 27a giornata Serie A

(3-4-3): Donnarumma; Miranda, Toloi, Bonucci; Suso, Nainggolan, Mertens, Perisic; Dzeko, Belotti, Higuain. Panchina: Buffon; Acerbi, Caldara; Anderson, Fofana; Icardi, Berardi.

Roma-Napoli sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Dzeko inamovibile, Nainggolan da mettere. Sì a Mertens!

CHI EVITARE: Dubbi su Perotti, potrebbe non essere titolare. Niente Allan, rischia di rimanere in panchina.

FATTORE BONUS: Salah sempre interessante, Zielinski bene, ma non è facile.

Sampdoria-Pescara sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Torna Torreira e va messo, Quagliarella ottimo. Ok Caprari

CHI EVITARE: Schick non parte dal primo minuto, ma entrerà. Bizzarri? Fuori casa un rischio.

FATTORE BONUS: Facile dire Muriel, Praet una speranza. Memushaj da provare.

Milan-Chievo sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Deulofeu conferma, Bacca lo mettiamo. Birsa gol dell'ex? Magari...

CHI EVITARE: Occhio ai centrali rossoneri: aria di ballottaggio col ritorno di Romagnoli. Cauti con Inglese.

FATTORE BONUS: Benissimo Suso che deve farsi perdonare. Castro una pedina a sorpresa.

Atalanta-Fiorentina domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Gomez-Toloi: certezze davanti e dietro. Kalinic inamovibile.

CHI EVITARE: Kessié fuori, dentro Cristante? Forse. Bernardeschi rimane in dubbio, rischioso.

FATTORE BONUS: Spinazzola un'arma sempre appuntita. Bene Chiesa, specie se manca il 'Berna'.

Cagliari-Inter domenica 15.00

CHI SCHIERARE: Occhio al dinamismo di Sau. Icardi avvelenato, Miranda bello fresco.

CHI EVITARE: Murru-Isla: sulle fasce sarà dura. Candreva può riscattarsi, ma il momento non è esaltante.

FATTORE BONUS: Borriello non è titolare, però segna sempre. Perisic buona idea.

Crotone-Sassuolo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Falcinelli: servono i tuoi gol per crederci ancora. Berardi-Duncan: è l'ora del rilancio.

CHI EVITARE: Crisetig: media voto negativa, difficile faccia meglio. Aquilani: il cartellino è dietro l'angolo.

FATTORE BONUS: Ferrari-Rosi: i gol potrebbero arrivare da dietro. Matri: dalla panchina può spescare il jolly.

Empoli-Genoa domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Skorupski è una garanzia. El Kaddouri: Saponara non è un rimpianto, è arrivato il suo momento. Lazovic-Simeone: non mollano fino alla fine.

CHI EVITARE: Laurini: è in ballottaggio e dalla sua parte il Genoa è un pericolo. Rigoni: retrocesso a centrocampo non fa più gola come prima.

FATTORE BONUS: Mchedlidze, se recupera diventa un fattore. Taarabt: sta crescendo, la sua classe può fare la differenza.

Torino-Palermo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Belotti: ormai non serve più consigliarlo. Iago Falque-Nestorovski: i bonus potrebbero arrivare anche da qui.

CHI EVITARE: il 'Gallo' fa tremare: out la difesa rosanero, Rispoli escluso. Lukic: Valdifiori potrebbe tornare titolare.

FATTORE BONUS: Baselli: occhio ai suoi inserimenti. Sallai: ha dimostrato di avere piede e carattere

Udinese-Juventus domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Fofana: il 'nuovo' Pogba non teme la Vecchia Signora. Higuain-Dybala: troppo facile, ma non si possono levare.

CHI EVITARE: Danilo-Felipe: sarà una giornataccia! Dani Alves: alti e bassi in stagione, partita negativa in vista?

FATTORE BONUS: Thereau: non è al 100% ma il coniglio può sempre tirarlo dal cilindro. Pjaca: dalla panchina ha dimostrato di saper spaccare le partite.

Bologna-Lazio domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Krejci-Viviani: sostanza e qualche bonus, ci si può puntare. Milinkovic-Savic-Immobile: voglia di bis dopo il derby.

CHI EVITARE: Masina: tempi, se la vedrà con Felipe Anderson. Biglia: i bonus scarseggiano e Mirante è sa come si parano i rigori.

FATTORE BONUS: Normale appannamento post infortunio, ora può sbloccarsi. Keita: la sua velocità farà male ai Felsinei.