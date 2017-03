02/03/2017 18:47

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ Jorge Sampaoli è l'allenatore perfetto per sostituire Luis Enrique alla guida del Barcellona: parola di Fabio Capello. L'ex tecnico di Milan e Roma, si è espresso così parlando dell'attuale allenatore del Siviglia: "Sampaoli è uno degli alleantori più interessanti in Europa e credo sia candidato al dopo Luis Enrique. Per me sarebbe perfetto, porterebbe qualcosa di nuovo".

S.F.