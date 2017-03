Napoli, sorriso Sarri: riecco Allan

02/03/2017 18:36

NAPOLI ALLAN / Buone notizie dall'infermeria per il Napoli in vista del big match di sabato contro la Roma. Il centrocampista brasiliano Allan, infatti, dopo aver saltato per infortunio l'ultima sfida contro l'Atalanta è tornato oggi a svolgere l'intera seduta di allenamento con il resto della squadra. Ancora lavoro differenziato, invece, per Lorenzo Tonelli, a questo punto difficilmente arruolabile per la gara con i giallorossi.

L.P.