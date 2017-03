Calciomercato Bologna, UFFICIALE: Mancosu al Montreal Impact

02/03/2017 18:25

CALCIOMERCATO BOLOGNA/ Attraverso il proprio sito ufficiale, il Montreal Impact ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Matteo Mancosu dal Bologna. In precedenza, l'attaccante ex Carpi si era trasferito co la formula del prestito al club canadese che adesso detiene i pieni diritti del suo cartellino. Contestualmente, il Montreal Impact ha anche annunciato la firma di un contratto che legherà Mancosu per i prossimi due anni alla società della Major League Soccer statunitense.

S.F.