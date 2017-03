Barcellona, Guardiola e l'addio di Luis Enrique: "Capisco perfettamente"

02/03/2017 18:14

NEWS BARCELLONA/ Pep Guardiola ha reagito così all'annuncio di Luis Enrique di voler lasciare la panchina del Barcellona al termine della stagione: "Alla notizia ho avuto due reazioni, quella da tifoso del Barcellona e mi scuso con i miei tifosi attuali ma è il club del mio cuore - ha dichiarato l'allenatore del Manchester City in conferenza stampa - Sono triste perché perderemo l'allenatore perfetto per il Barcellona, per la personalità e il carattere che possiede, un allenatore che in tre anni ha giocato un calcio fantastico con giocatori fantastici. La seconda reazione è stata che lo capisco perfettamente, gli auguro ogni bene possibile, come un qualsiasi tifoso, un membro del Barcellona, voglio solo dirgli grazie per quello che ha fatto per il club".

S.F.