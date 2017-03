Chelsea, pericolo Real: si accelera per il rinnovo di Courtois

03/03/2017 04:04

CHELSEA COURTOIS / Il Real Madrid guarda già all'estate e pensa ad un nuovo estremo difensore a cui affidare i guanti da titolare. Il nome caldo resta quello di Thibaut Courtois, classe '93 di proprietà del Chelsea che però non sembra affatto intenzionato a lasciarselo scappare. Stando a quanto riferisce lo spagnolo 'As', infatti, la dirigenza dei 'Blues' starebbe pensando di accelerare le trattative per il rinnovo ed il prolungamento dell'attuale contratto del giocatore, in scadenza nel 2019, per blindarlo e trattenerlo ancora a lungo a 'Stamford Bridge'.



L.P.