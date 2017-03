Palermo, Taylor si tira fuori: "Non sarò io il presidente"

02/03/2017 17:23

PALERMO TAYLOR / C'è un nome da depennare nella lista dei candidati alla successione di Maurizio Zamparini alla presidenza del Palermo. Martin Taylor, intervistato da 'gds.it', smentisce prontamente l'ipotesi di un suo ingresso nella società rosanero: "Completamente falso. Il mio lavoro è alla Bank of England e non siamo coinvolti in questa operazione, mi spiace". Si attendono ora novità da Zamparini e la prossima dovrebbe essere la settimana decisiva per il cambio al timone.



L.P.