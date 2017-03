Calciomercato Inter, Ranocchia guarda al futuro: "Spero di restare qui in Premier"

02/03/2017 17:10

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Una nuova vita per Andrea Ranocchia, rinato in Premier League dove è volato durante l'ultima sessione di calciomercato. Scivolato in fondo alle gerarchie difensive dell'Inter, il centrale umbro è volato all'Hull City dove sta ritrovando continuità e fiducia, lanciando anche chiari messaggi al calciomercato Inter sulle sue intenzioni future. "Qui è fantastico - esordisce Ranocchia ai microfoni della Tv ufficiale del club inglese - A saperlo non avrei aspettato di avere 29 anni per giocare in Inghilterra. La Premier League è un grande campionato, gli stadi sono grandi e i tifosi fantastici così come i campi. Spero di riuscire a rimanere qui nella prossima stagione. All'Inter ho vissuto sei anni intensi e belli, ma avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, all'estero. Salvezza? Vedo tutti i compagni, l'allenatore e lo staff che vogliono raggiungere questo obiettivo. Sarà difficile, ma faremo di tutto per raggiungere questo traguardo".



L.P.